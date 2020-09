Không khí lạnh đến sớm ở miền Bắc, chuyên gia khí hậu nói gì?

Trao đổi với Thanh Niên chiều nay, 11.9, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu , Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết các tỉnh miền Bắc liên tục đón nhận các đợt không khí lạnh yếu ngay trong nửa đầu tháng 9.

Cụ thể, trước đó, ngày 4 - 5.9, không khí lạnh yếu tác động đến các tỉnh vùng núi phía Bắc đã gây ra mưa lớn ở nhiều nơi. Dự báo trong đêm nay, 11.9, cho đến hết ngày mai, 12.9, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có thêm một đợt không khí lạnh mới.

Thời tiết lạnh xuất hiện ở vùng núi với nền nhiệt độ về đêm và sáng khoảng 20 - 23 độ C, đồng bằng từ 25 - 27 độ C. Còn ban ngày, nhiệt độ ở vùng núi từ 27 - 30 độ C, đồng bằng khoảng 30 - 32 độ C. Dự báo đến khoảng ngày 17 - 18.9, các tỉnh miền Bắc tiếp tục có thêm đợt không khí lạnh thứ 3 trong tháng 9.

“Các đợt không khí lạnh đầu mùa chỉ có cường độ yếu nên tác động trên diện rộng gần như không rõ ràng, chỉ làm thời tiết vùng núi phía Bắc về đêm chuyển lạnh, đồng bằng thời tiết mát mẻ hơn”, ông Hưởng nói.

Cũng theo ông Hưởng, nếu xét về thời điểm thì không khí lạnh xuất hiện trong đầu tháng 9 là sớm hơn so với thời điểm cùng kỳ nhiều năm qua. Diễn biến của không khí lạnh trong thời điểm này chủ yếu gây ra hiện tượng gió mạnh, giông lốc, mưa lớn cục bộ trên vùng biển vịnh Bắc bộ và khu vực vùng núi phía Bắc.

Ông Hưởng cũng khuyến cáo, người dân các tỉnh vùng núi phía Bắc cần theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để chủ động phòng tránh các hiện tượng thời tiết thiên tai cực đoan do ảnh hưởng của không khí lạnh.