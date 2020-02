Không thực hiện tốt phòng chống virus Corona, Giám đốc BVĐK Đắk Nông bị điều chuyển

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định điều chuyển công tác đối với ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Đắk Nông. Lý do điều chuyển là do ông Bình không thực hiện tốt nhiệm vụ được giao về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.