Khu phố hoảng loạn khi kho chứa hoa hồng chuẩn bị cho ngày 8.3 cháy rụi

Nỗ lực dập đám cháy trong kho hoa hồng Lâm Viên

Công an thị trấn Lạc Dương cho biết khi phát hiện lửa bốc lên tại kho chứa hoa hồng của gia đình ông Phượng, Công an thị trấn Lạc Dương, lực lượng cứu hộ tại chỗ đã đưa xe chữa cháy nhỏ, bơm nước giếng, hồ để dập lửa. Tuy nhiên, do trong kho hoa hồng có nhiều thùng giấy, máy móc... nên ngọn lửa bùng lên rất nhanh.