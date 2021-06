Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19, bắt được đối tượng bị truy nã

Chiều 5.6, Công an H.Thạnh Hóa (Long An ) tiến hành bàn giao hồ sơ và bị can Lê Văn Nếp (31 tuổi, ngụ ấp Mỹ Phước 1, xã Mỹ Quý, H.Tháp Mười, (Đồng Tháp) cho Công an H.Tháp Mười thụ lý theo thẩm quyền. Nếp đang bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

Bị can Lê Văn Nếp được bàn giao cho Công an H.Tháp Mười (Đồng Tháp) Ảnh: Khôi Nguyên

Theo hồ sơ, ngày 8.8.2018, Nếp tham gia cùng đồng bọn trộm nhiều xe máy khu vực xã Mỹ Quý. Quá trình điều tra, Công an H.Tháp Mười ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với Nếp.

Trong thời gian áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Nếp bỏ trốn đến ấp 1, xã Thạnh An, H.Thạnh Hóa (Long An) để đi làm thuê. Do đó Công an H.Tháp Mười đã ra quyết định truy nã Nếp vào cuối tháng 8.2018.