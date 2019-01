Kiểm tra ô tô, bất ngờ phát hiện súng tự chế, mìn tự chế

Theo thông tin ban đầu, tối 13.1, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Phú Hòa (xã Phú Thủy, H.Lệ Thủy, Quảng Bình), lực lượng Công an H.Lệ Thủy phối hợp với tổ tuần tra thuộc Phòng CSGT Công an Quảng Bình đã đón dừng xe ô tô mang biển số 73C - 080.80 do Võ Hoàng Quang (36 tuổi, ở thôn Hoàng Đàm, xã Sơn Thủy, H.Lệ Thủy) điều khiển, chạy hướng nam bắc, để kiểm tra.

Ảnh: Trương Quang Nam Nhiều vũ khí phát hiện được trên xe 73C - 080.80

Thấy tài xế có nhiều biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã kiểm tra kỹ chiếc xe thì phát hiện trong xe chở nhiều loại vũ khí, gồm: 1 khẩu súng tự chế bắn đạn chì, 1 hộp dựng 52 viên đạn chì, 2 còng số 8 bằng kim loại, 5 dao kiếm các loại và 1 quả mìn tự chế có dây cháy chậm.

Quang khai nhận ban đầu tại cơ quan công an là chở “hàng” đi tiêu thụ. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.