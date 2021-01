Kiên Giang: Phát hiện 6 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển

Khoảng 20 giờ 40 phút ngày 2.1, tổ công tác Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tuần tra trên vùng biển Hà Tiên (Kiên Giang), phát hiện một phương tiện chạy từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng để kiểm tra. Lúc này, trên phương tiện có 2 người đàn ông Campuchia và 4 phụ nữ Việt Nam. Tổ công tác tiến hành đưa người cùng phương tiện về Trạm kiểm soát biên phòng Pháo Đài và phối hợp Công an, Viện KSND TP.Hà Tiên thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu.

Qua làm việc, 4 người phụ nữ Việt Nam khai là Lê Cẩm Nguyên (26 tuổi), Trương An Kiều (39 tuổi, cùng ngụ Q.6, TP.HCM), Nguyễn Huỳnh Như (25 tuổi, ngụ H.Tân Châu, An Giang), Nông Huệ Anh (24 tuổi, ngụ H.Phú Lương, Thái Nguyên). Cả 4 người sang Campuchia làm việc, nhưng do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên tìm cách về nước. Mỗi người đã nộp 50 USD cho một số người bên Campuchia để được đưa về Việt Nam bằng đường biển.