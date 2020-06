Kiến nghị xem xét đơn kêu oan khẩn cấp vụ án 'Hoa hậu quý bà thành đạt'

Ông Vũ Văn Hải kêu oan khẩn cấp điều gì? Theo đơn kêu oan và hồ sơ của ông Vũ Văn Hải cung cấp thể hiện tháng 4.2013, bà Trương Thị Tuyết Nga bị Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam sau đó bị kết tội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao bắt giữ bà Nga xuất phát từ đơn tố giác tội phạm của bà Dương Mỹ Linh (P.16, Q.3, TP.HCM). Tuy nhiên trước đó, khi giải quyết tố cáo này, ngày 8.12.2011, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khi đó có văn bản trả lời đây là “tranh chấp dân sự” và hướng dẫn bà Dương Mỹ Linh khởi kiện ra tòa để bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Căn cứ từ điều này, ông Vũ Văn Hải cho rằng cả Cơ quan điều tra của Viện KSND tối cao đã hình sự hóa vụ án dân sự. Mặt khác, ông Vũ Văn Hải cho rằng, theo quy định thì Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao chỉ điều tra một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp mà người phạm tội là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp. Trong khi đó bà Trương Thị Tuyết Nga là bác sĩ, không phải là cán bộ thuộc các cơ quan tư pháp. Do đó, ông Vũ Văn Hải cho rằng việc Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố, bắt giam bà Nga là không đúng thẩm quyền.