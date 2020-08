Kiếp ve chai: 'Làm lộ' bí mật giấu tiền, vàng

Tin tức thời sự đặc biệt báo in ngày 9.8.2020 gồm: Không có dấu hiệu tội phạm vụ luật sư Bùi Quang Tín tử vong; Không nhất thiết phải đổi sang thẻ CCCD có gắn chíp...

Theo Bộ Công an, tháng 11 tới, nếu Thủ tướng thông qua đề án Căn cước công dân (CCCD) thì cả nước sẽ tiến hành cấp, đổi loại CCCD có gắn chíp điện tử, khác với loại CCCD mã vạch hiện hành.

Ngày 8.8, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã ký ban hành Chỉ thị số 04 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Công an Q.Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng ) tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam cha con xây nhà không phép còn đánh cán bộ.

Hôm qua 8.8, Công an tỉnh Long An đã thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Nhựt Khanh (ảnh, 27 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Tiền Giang).