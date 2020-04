Kinh hãi phát hiện 4 bộ xương người gần bờ sông Sài Gòn

Chiều 8.4, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an TP.Thuận An khai quật và khám nghiệm hiện trường nơi phát hiện 4 bộ xương người ở gần bờ sông Sài Gòn thuộc địa phận P.Vĩnh Phú (TP.Thuận An, Bình Dương).