Kinh hoàng vụ án mạng trong nhà trọ: Giết vợ sắp cưới vì ghen tuông

Ngày 9.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Đại Chung (30 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra làm rõ vụ án mạng do ghen tuông xảy ra trong nhà trọ trên địa bàn TX.Phú Mỹ làm một người chết.