Kon Tum: Mô tô cảnh sát va chạm xe khách giường nằm

Chiến sĩ công an đang điều khiển xe chuyên dụng bất ngờ đánh lái khiến chiếc mô tô va thẳng vào bánh xe trước bên phụ xe khách giường nằm. Sau khi va chạm xảy ra, chiến sĩ công an đã nhảy ra khỏi xe an toàn.