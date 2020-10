Kon Tum: Mưa lớn khiến 4 cây cầu ở 1 xã bị sập, hư hỏng

Ngày 12.10, UBND tỉnh Kon Tum có báo cáo nhanh về thiệt hại do bão số 6 gây ra.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và bão số 6, trong những ngày qua trên địa bàn H.Đăk Hà có mưa to và rất to. Sông Đăk Pxy, đoạn chảy qua xã Đăk Pxy (H.Đăk Hà), nước dâng cao và chảy xiết khiến 2 cây cầu treo bị sập hoàn toàn , 1 cây cầu treo và 1 cây cầu bê tông khác bị hư hỏng nặng.