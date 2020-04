Kon Tum nắng nóng 39 độ C

Theo cập nhật từ các trạm khí tượng, nhiệt độ cao nhất trong ngày đo được tại TX.Ayunpa (Kon Tum) lên tới 39oC; Tương Dương (Nghệ An) 37,7oC; Long Khánh (Đồng Nai) 37,2oC và Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37oC.

oC nối với vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông, hôm nay (21.4), oC, có nơi trên 38oC. Tại Nam bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày 21.4 vào khoảng 35 - 37oC, có nơi trên 37oC. Trung tâm này cảnh báo do ảnh hưởng rìa phía nam của rãnh áp thấp bị nén có trục ở khoảng 24 - 27C nối với vùng áp thấp phía tây phát triển và mở rộng về phía đông, hôm nay (21.4), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở tây bắc Bắc bộ, bắc và trung Trung bộ, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37C, có nơi trên 38C. Tại Nam bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày 21.4 vào khoảng 35 - 37C, có nơi trên 37C.

Dự báo từ 22.4, nắng nóng tại tây bắc Bắc bộ và bắc Trung bộ giảm dần. Tuy nhiên, ở các tỉnh trung Trung bộ, nắng nóng tiếp tục duy trì, trong đó thời gian có nhiệt độ trên 35oC từ 12 - 16 giờ.