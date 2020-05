Kon Tum quyết liệt truy quét các điểm nóng phá rừng

Trước đó, tối 28.4, báo chí phản ánh tình trạng khai thác, vận chuyển và mua bán lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ngay sau khi nắm được thông tin, ông Nguyễn Văn Hòa đã chỉ đạo Giám đốc Sở NN-PTNN, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm khẩn trương tổ chức kiểm tra xác minh nội dung phản ánh và xử lý nghiêm các đối tượng với hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Kon Tum cũng đã chỉ đạo Công an tỉnh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn tất điều tra, xử lý vụ án phá rừng tại thôn Đắk Manh, xã Đắk Rơ Nga, H.Đắk Tô. Vụ án này đã được Công an tỉnh Kon Tum khởi tố vụ án , khởi tố 13 bị can theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum từ đầu tháng 3.2020.