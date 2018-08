Kỳ lạ 2 ô tô Toyota Camry có cùng biển số giống hệt nhau

Từ phản ánh của người dân, PV Thanh Niên đã tiến hành xác minh và bước đầu được biết cả 2 chiếc xe nói trên đều do ông Lưu Hoàng H. địa chỉ ở P.9, TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) làm chủ và cả 2 xe đều mang nhãn hiệu Toyota Camry

Sự khác nhau giữa 2 chiếc xe này là một chiếc màu xanh đậm, một chiếc màu xanh nhạt.

Điều kỳ lạ là cả 2 chiếc xe này đều có giấy chứng nhận đăng ký và có 2 bộ biển số giống nhau; số khung và số máy cũng giống nhau.

Trong đó, một chiếc mang giấy chứng nhận đăng ký số 009611, cấp ngày 8.7.2016, do thượng tá Nguyễn Anh Thoa, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Tiền Giang, ký tên. Chiếc còn lại giấy chứng nhận đăng ký số 017471, cấp ngày 28.12.2017, trên giấy có đóng dấu “Đổi, cấp lại lần thứ 1”, do thượng tá Nguyễn Văn Dũng, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an Tiền Giang, ký tên.

Các chi tiết còn lại như hiệu xe, loại xe, số máy, số khung, ngày đăng ký lần đầu đều giống hệt nhau. Cả 2 giấy đều ghi ngày đăng ký lần đầu là 19.1.1994. Nhưng trên thực tế là 2 chiếc xe cùng hiệu Toyota Camry nhưng khác đời, khác màu.

Nhìn bên ngoài, dàn đèn trước cũng khác nhau rõ rệt. Xe đời cũ đèn cạnh vuông, xe đời mới cạnh nhọn.

Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc vụ việc “kỳ lạ” này.