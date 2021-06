Kỷ luật khiển trách về mặt Đảng đối với Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang

Chiều 4.6, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy An Giang cho biết, UBKT Tỉnh ủy An Giang đã ra quyết định thi hành kỷ luật về mặt Đảng bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Tấn Bửu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang, do vi phạm các quy định của Đảng.