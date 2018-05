Kỷ luật thêm 2 cán bộ liên quan đến dự án chống hạn ở Nghệ An

Sáng nay, 31.5, thông tin từ Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An cho biết, Sở này vừa ra quyết định kỷ luật 2 cán bộ liên quan đến dự án ngăn mặn, chống hạn ở xã Nghi Vạn (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vì đã những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án, mà Thanh Niên đã điều tra, phản ánh.

Theo đó, ông Đặng Văn Quyền, Trưởng phòng Quản lý xây dựng công trình của Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, và ông Võ Văn Tân, chuyên viên của Phòng trên, đều bị kỷ luật với hình thức khiển trách vì đã thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trong quản lý đầu tư, để xảy ra sai sót trong thực hiện dự án đã nêu.

Liên quan đến việc tham mưu để UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định chỉ định thầu đối với gói thầu tư vấn khảo sát thiết kế (gói số 1) và tư vấn giám sát công trình (gói số 3) trong dự án trên, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An đã kiểm điểm, yêu cầu rút kinh nghiệm đối với ông Tăng Văn Canh, Trưởng phòng Nông nghiệp thuộc Văn phòng UBND tỉnh. Ông Canh là người tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định nói trên.

Liên quan đến sai phạm tại dự án, trước đó, UBND huyện Nghi Lộc đã kỷ luật với hình thức giáng chức ông Nguyễn Hoàng Lộc, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện, do đã vi phạm trong công tác quản lý, thực hiện dự án; cảnh cáo ông Nguyễn Duy Biểu, Phó giám đốc ban quản lý này, và 2 nhân viên của Ban cũng chịu mức kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Cuối tháng 11.2017, Báo Thanh Niên đã có bài điều tra, phản ánh dự án ngăn mặn, chống hạn 80 tỉ đồng ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc có nhiều sai phạm nghiêm trọng trong thiết kế và thi công, khiến công trình bị đội vốn nhiều tỉ đồng. Sau đó, UBND tỉnh Nghệ An lập đoàn thanh tra để thanh tra toàn bộ dự án này.