Lại nổ súng tại Củ Chi, một nạn nhân tử vong

Tại hiện trường, công an thu được vỏ đạn súng quân dụng.

Theo đó, sáng 30.1, Công an H.Củ Chi phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, truy xét vụ án mạng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày.

Nguồn tin của phóng viên Thanh Niên cho biết nghi phạm là Lê Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ H.Củ Chi); loại súng gây án là AK.

Thông tin ban đầu, chiều 29.1, Tuấn tham gia đánh bạc tại sòng bạc trên và thua hết tiền. Sau đó, phát sinh mâu thuẫn với những người tham gia chơi tại đây. Tuấn bỏ đi, một lúc sau đi xe máy tới, tay cầm khẩu súng AK và nổ súng làm 4 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Tối 29.1, trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an TP.HCM) cho biết các cơ quan chức năng đang điều tra truy bắt hung thủ. Trước thông tin hung thủ mang hàm thượng úy hiện đang công tác tại Công an Q.11, Giám đốc Công an TP.HCM nói “đang xác minh và hiện vụ việc đang còn điều tra”.