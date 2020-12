Lại phát hiện doanh nghiệp Trung Quốc tại Hải Dương treo bản đồ có 'đường lưỡi bò'

Ngày 17.12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, sáng 16.12, Công an H.Cẩm Giàng phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) xử lý việc 1 doanh nghiệp Trung Quốc treo bản đồ trái phép