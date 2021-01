Lại xảy ra sập lò than làm công nhân thiệt mạng dưới hầm sâu

Ngày 19.1, thông tin từ Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ 1 nam công nhân của Công ty Xây lắp mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam) tử nạn dưới hầm sâu -150m.

Trước đó, vào chiều 18.1, tại dự án lò than khu Tràng Khê (thuộc Công ty Than Uông Bí) do Công ty Xây lắp mỏ thi công, xảy ra sập gương than (mái lò than - PV), khiến 1 công nhân bị vùi lấp.

Nhận được thông tin vụ việc, lực lượng cứu hộ tại chỗ của Công ty Than Uông Bí đã có mặt tại hiện trường đưa công nhân bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam công nhân đã tử nạn.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Bá Diện (40 tuổi, thợ lò bậc 4/5, quê quán xã Quỳnh Hội, H.Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình). Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là anh Diện bị đá rơi vào người, dẫn đến tử vong.

Sáng 19.1, đại diện UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP.Uông Bí và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã phối hợp với gia đình nạn nhân đưa thi thể anh Diện về quê lo để lo hậu sự . Được biết, thợ lò Nguyễn Bá Diện có 1 vợ và 3 con nhỏ.

Cùng với đó, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam đã yêu cầu Công ty Than Uông Bí và Công ty xây lắp mỏ giải trình vụ việc, đồng thời có biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn lao động.

Đây là vụ tai nạn chết người thứ 2 tại ngành than ở Quảng Ninh xảy ra chỉ trong vòng 2 tuần qua.