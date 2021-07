Lái xe tông cả nhà 4 người đi xe máy bị thương rồi ra bãi cỏ nằm

Sáng 2.7, Công an H.An Dương (TP.Hải Phòng) cho biết, đơn vị này đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã An Hưng (H.An Dương).

Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 1.7, tại đường liên xã An Hồng - An Hưng (đoạn ở cổng sau Khu công nghiệp Nomura), lái xe Lưu Quốc Ban (39 tuổi, ở xã An Hưng, H.An Dương) điều khiển xe bán tải biển số 29H - 381.54 đâm vào xe máy do một người đàn ông điều khiển, chở vợ và 2 con. Vụ tai nạn khiến cả 4 người trong gia đình trên bị thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, lái xe bỏ ra bãi cỏ nằm Ảnh CTV

Đáng chú ý, sau khi đâm vào 4 người trên, tài xế xe bán tải đã lái xe ô tô bỏ chạy. Một số người dân đã đuổi theo xe này.

Xe bán tải bỏ chạy được khoảng 1,5 km thì đâm vào cổng đình làng Khinh Giao (xã An Hưng) rồi dừng lại. Sau đó, tài xế xuống xe và bỏ ra bãi cỏ nằm. Theo một số nhân chứng, lái xe có biểu hiện sử dụng bia rượu.

Nhận được tin báo của người dân về vụ việc, Công an xã An Hưng và Công an H.An Dương đã có mặt tại hiện trường, đưa lái xe về trụ sở Công an xã An Hưng làm việc.

Được biết, trước vụ việc, xe bán tải này cũng đã đâm "hụt" một xe máy khác đang chở 3 người lưu thông trên đường.

Các nạn nhân bị xe bán tải đâm đã được người dân đưa tới bệnh viện.