Làm đám tang giả để trốn nợ

Cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành mở nắp quan tài tại “đám tang” được tổ chức 2 ngày qua. Nhiều người chứng kiến đã bất ngờ khi trong quan tài không có người chết mà chỉ có 3 bao cát. Sau đó, bà Tuyến được đưa về nhà để làm việc với công an về lý do tổ chức đám tang giả.

Ông Lê Minh Đương, Phó chủ tịch UBND H.Cù Lao Dung, cho biết qua xác minh, được biết bà Tuyến mắc nợ của nhiều người dân địa phương. Gần đây, do bị siết nợ, bà sang Đồng Tháp trốn nợ.

Chiều 29.3, bà Tuyến mua một quan tài ở Đồng Tháp rồi thuê xe chở về nhà để gia đình tổ chức đám tang giả cho mình. Các con của bà nói bà bị sát hại ở tỉnh khác nên đưa thi thể về quê làm đám tang.