Lâm Đồng: Công an các địa phương triệt phá nhiều vụ án hình sự trong ngày đầu ra quân

Tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng), vào chiều 15.12, cảnh sát đã mật phục, bắt quả tang đối với Nguyễn Quốc Thắng (23 tuổi, người địa phương) đang tuồn ma túy vào một nhà nghỉ trên địa bàn. Công an thu giữ 1 gói nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá trên người nạn nhân. Khám xét khẩn cấp nhà nghi phạm Thắng, cảnh sát thu giữ thêm 1 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá cất giấu trong phòng ngủ.

Vũ Đình Sơn trốn truy nã bị Công an TP.Bảo Lộc bắt giữ sau khi đập phá quán ăn Ảnh: Trùng Dương

Tiếp đó, vào sáng cùng ngày, nhận tin báo có 3 đối tượng đập phá quán tại quán Tri Kỷ, TP.Bảo Lộc, các lực lượng nghiệp vụ công an TP.Bảo Lộc đã kịp thời có mặt truy xét.

Chưa đầy 1 giờ đồng hồ, các trinh sát hình sự Công an TP.Bảo Lộc và Công an P.2 đã xác định được 3 đối tượng đập phá tài sản và triệu tập lên trụ sở làm việc, trong đó có Vũ Đình Sơn (32 tuổi, ngụ tại H.Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

3 đối tượng bị công an H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) bắt giữ khi đang giao dịch mua bán ma túy Ảnh: Trùng Dương

Qua đấu tranh và xác minh lai lịch, xác định Vũ Đình Sơn là đối tượng trốn truy nã nguy hiểm. Theo đó, ngày 7.10, Vũ Đình Sơn bị Công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) phát lệnh truy nã toàn quốc về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau khi gây án, Vũ Đình Sơn đã bỏ trốn vào ngày 21.4. Hiện, Công an TP.Bảo Lộc đang liên hệ với Công an H.Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng) để bàn giao đối tượng Vũ Đình Sơn cho cơ quan công an địa phương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn tại H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), vào chiều 15.12, cảnh sát cũng đã mật phục, đột kích bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn xã Lộc An (H.Bảo Lâm), gồm: Kiều Minh Hiếu (29 tuổi), Phan Thanh An (31 tuổi) và Nguyễn Liêu Hải Đăng (20 tuổi, cùng ngụ tại xã Lộc An, H.Bảo Lâm). Trong đó, Kiều Minh Hiếu được xác định là chủ nhà. Tại hiện trường, công an thu giữ 2 gói nilon chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy . Đặc biệt, tại nhà của Kiều Minh Hiếu, công an còn phát hiện, thu giữ 4 xe máy các loại không có giấy tờ nghi là tang vật trộm cắp

4 xe máy nghi tang vật trộm cắt tại nhà nghi phạm Kiều Minh Hiếu Ảnh: Trùng Dương

Chiều cùng ngày, 15.12, Công an H.Bảo Lâm kiểm tra nhà ông Hoàng Văn Trọng (46 tuổi, ngụ tại thôn 3, Lộc Bảo, H.Bảo Lâm), phát hiện ông Trọng tàng trữ trái thép 1 khẩu súng hơi và 1 kg đạn chì. Trong khi đó, kiểm tra nhà K’Tuyên (22 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Lộc Bảo, H.Bảo Lâm), phát hiện đối tượng tàng trữ 2 khẩu súng hơi và 2 kg đạn chì.

Làm việc với công an, Trọng và K’Tuyên khai nhận, 3 khẩu súng hơi và số đạn chì nói trên mua về để bắn chim và săn thú rừng. Ngay sau đó, công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Trọng và K’Tuyên; đồng thời, niêm phong thu giữ 3 khẩu súng và 3 kg đạn để phục vụ công tác điều tra.

K'Tuyên và tang vật Ảnh: Trùng Dương Hoàng Văn Trọng cùng súng hơi và đạn chì tàng trữ trái phép Ảnh: Trùng Dương

Đây là những “phát súng” đầu tiên của công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm.