Lâm Đồng: Nhiều xe vi phạm lao thẳng vào lực lượng CSGT trên QL20

Trước đó, từ 20 giờ ngày 10.7 đến 2 giờ ngày 11.7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an H.Di Linh đã vào cuộc chốt chặn tại Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, H.Di Linh) để xử lý xe máy chế độ, xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông trên QL20.