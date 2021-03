Lâm Đồng: Xe tải mất lái tông sập tường nhà dân trên Quốc lộ 20

Sau khi tai nạn xảy ra, Công an xã Lộc Nga, Công an TP.Bảo Lộc và Trạm CSGT Mađaguôi (thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng) đã có mặt ghi nhận hiện trường, xử lý vụ việc xe tải mất lái tông hư hỏng tường nhà dân. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.