Lạm dụng án phạt 200.000 đồng: Phạt cho vui?

Việc lạm dụng án phạt 200.000 đồng cho nhiều hành vi vi phạm khác nhau về tính chất, khiến án phạt này trở nên hài hước và bị rất nhiều người phản đối, chưa kể không đủ sức răn đe do mức phạt chỉ "gãi ngứa", cho có.

Cùng hành vi, hai mức phạt ?

Nếu chiểu theo các vi phạm này, bà Hiền vi phạm điều 26, Nghị định 162 và có thể chịu các mức phạt hành chính từ 1 - 3 triệu đồng (hành vi đe dọa, lăng mạ nhân viên hàng không) hoặc 3 - 5 triệu đồng (hành vi gây rối mất an ninh, trật tự mà chưa đến mức truy cứu hình sự), hoặc 7 - 10 triệu đồng (hành hung nhân viên hàng không).

Điều đáng ngạc nhiên là thời điểm vi phạm hôm 11.8, dù gây rối kéo dài vài tiếng tại sân bay, với các clip bằng chứng đầy đủ, Cảng vụ hàng không miền Nam đã không hề xử phạt bà Lê Thị Hiền theo đúng chức trách và quy định vi phạm trong lĩnh vực hàng không, mà đẩy vụ việc sang cho Đồn công an Tân Sơn Nhất. Tại đây, bà Hiền chỉ bị xử phạt theo khoản 1, điều 5 Nghị định 167 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội với mức phạt 200.000 đồng.

Trong khi đó, cũng với hành vi xúc phạm, chửi bới nhân viên hàng không tại sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam đã phạt 4 triệu đồng với một hành khách Đài Loan hôm 11.8, hoặc với nữ hành khách L.T.M vào tháng 2.

Có 2 vấn đề đặt ra với án phạt dành cho bà Hiền. Thứ nhất, tại sao Cảng vụ hàng không miền Nam không xử phạt theo Nghị định 162? Thứ hai, vụ vi phạm của bà Hiền diễn ra hôm 11.8, nhưng tới 17.8, Đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất mới đưa ra Quyết định số 0022055/QĐ-XPHC, nhưng quyết định này tới tận 23.8 cũng chưa tới tay bà Hiền thì liệu có phải phạt cho vui?

Theo luật sư Phạm Thanh Bình, Văn phòng luật sư Hồng Hà (Đoàn luật sư Hà Nội), hành vi của bà Hiền phải bị xử phạt theo Nghị định 162 về vi phạm an ninh hàng không. “Việc áp dụng mức phạt nhẹ hơn với bà Hiền đặt ra vấn đề có việc xuê xoa của các cơ quan liên quan hay không, nếu vi phạm của bà Hiền diễn ra bên ngoài sân bay phạt 200.000 là đúng, nhưng diễn ra trong khu vực đặc thù là sân bay thì mức phạt này là không chính xác”, ông Bình nói.

Nghịch lý hài hước

Trên thực tế, những bất cập trong quy định xử phạt cũng đang tạo nên những nghịch lý hài hước nhưng khá đáng buồn, như tiểu bậy bị phạt 2 triệu đồng, quấy rối, cưỡng hôn lại chỉ phạt 200.000 đồng

Cụ thể, theo Nghị định 155/2016/NĐ-CP xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường, tiểu bậy bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng, trong khi những hành vi như quấy rối tình dục, có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác lại chỉ bị phạt từ 100.000 - 300.000 đồng theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Trước đó, vụ ông Đỗ Mạnh Hùng (37 tuổi, Hải Phòng) chỉ bị phạt 200.000 đồng khi sàm sỡ nữ sinh trong thang máy chung cư Golden Palm (Hà Nội) hồi tháng 3 từng gây bức xúc dư luận. Theo luật sư Bình, nếu với trường hợp bà Hiền là lỗi do cơ quan chức năng phạt “không đúng tội” thì với những trường hợp quấy rối như trên, mức phạt trong quy định hiện hành đang quá nhẹ, trong khi các hành vi quấy rối lại đang có dấu hiệu gia tăng.

Ông Bình cho rằng, bên cạnh việc cần xem xét bổ sung các hành vi quấy rối tình dục vào các nghị định, để tạo công bằng, cơ quan xử phạt cũng phải đưa ra mức phạt đúng tội, đúng thời điểm, tránh tình trạng cùng tội mỗi người bị một mức phạt, khiến dư luận nghi ngại và phản ứng.

