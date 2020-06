Làm giả CMND rồi đi khắp miền Trung thuê trọ để trộm cắp

Chiều 10.6, Công an P.Trần Phú (TP.Quy Nhơn, Bình Định ) cho biết đang phối hợp với Công an TX.Hội An (Quảng Nam) và công an các đơn vị, địa phương khác để mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của 1 thanh niên chuyên dùng chứng minh nhân dân (CMND) giả để thuê phòng trọ rồi thực hiện hành vi trộm cắp