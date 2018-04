Làm rõ địa vị pháp lý của Cảnh sát biển VN

Rút luật Công an nhân dân sửa đổi vì chưa có hồ sơ tài liệu Phát biểu khai mạc phiên họp 23, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết so với chương trình dự kiến trước đó, UBTVQH quyết định rút 3 dự án luật ra khỏi chương trình vì chưa có hồ sơ tài liệu, gồm: luật Đầu tư công, luật Công an nhân dân (sửa đổi) và dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật: Dược, An toàn thực phẩm, Phòng, chống tác hại thuốc lá, Điện lực, Hóa chất, Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Khoa học - Công nghệ, Trẻ em, Công chứng, Đầu tư. Ngoài ra, dự án luật Dân số cũng được đưa ra khỏi chương trình vì cần thêm thời gian hoàn thiện. Riêng đề án thành lập 3 đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được lùi lại sau khi QH xem xét thông qua luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt tại kỳ họp thứ 5 tới, để làm căn cứ cho ý kiến. Trong chiều 10.4, UBTVQH cũng cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016”.