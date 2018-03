Làm rõ trách nhiệm vụ bé 24 tháng tuổi tử vong tại điểm giữ trẻ không phép

Ngày 28.3, UBND H.Tuy Phước (Bình Định) cho biết Chủ tịch UBND huyện này đã có văn bản yêu cầu Trưởng Công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng báo cáo nguyên nhân, hướng giải quyết, xử lý đối với bà Nguyễn Thị Kim Trúc Phương (33 tuổi, ở thôn Quảng Nghiệp, xã Phước Hưng, H.Tuy Phước), người trực tiếp giữ trẻ trong vụ cháu T.M.T (ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX.An Nhơn, Bình Định) tử vong tại cơ sở giáo dục mầm non Mai Anh. Bà Phương cũng được xác định là chủ cơ sở giáo dục nói trên.

Chủ tịch UBND H.Tuy Phước cũng yêu cầu Trưởng phòng GD-ĐT phối hợp với UBND xã Phước Hưng tìm hiểu vụ việc, báo cáo trách nhiệm của ngành trong công tác quản lý đối với cơ sở giáo dục mầm non Mai Anh.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 27.3, UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Sở GD-ĐT phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan, khẩn trương lập kế hoạch, rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động của toàn bộ các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu không cấp phép hoặc thu hồi giấy phép đối với các cơ sở giáo dục mầm non chưa đảm bảo các điều kiện an toàn; phát hiện, có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp vi phạm, cố tình vi phạm.

Như Thanh Niên đã thông tin, trưa 23.3, cháu T.M.T tử vong tại cơ sở giáo dục mầm non Mai Anh, nghi do sặc cháo.

Theo ông Dương Minh Tân, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, cách đây khoảng 1 năm, ngành chức năng và chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra, phát hiện cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động giữ trẻ nên đã đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, cơ sở giáo dục mầm non Mai Anh vẫn lén lút hoạt động.