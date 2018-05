tin liên quan Bịt mặt, dùng súng bắn đạn bi cướp ngân hàng bất thành

Chiều 28.5, thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết lãnh đạo TAND tỉnh An Giang đã trình báo về việc tại phòng làm việc của Trưởng phòng tổ chức TAND tỉnh An Giang xuất hiện 2 vết đạn bắn.

Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và kỹ thuật hình sự tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Qua khám nghiệm tại hiện trường, công an thu giữ được 1 viên bi và ghi nhận trên mặt kính có 2 vết hằn. Theo một cán bộ công an tỉnh An Giang, vụ việc này được trình báo đến công an từ tuần trước.



“Chúng tôi vẫn đang xác minh, làm rõ xem viên bi đó là loại gì, được bắn từ công cụ nào, xuất phát từ đâu”, thiếu tướng Bùi Bé Tư nói.