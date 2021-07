Làm rõ vụ chưa xét nghiệm nhưng có phiếu kết quả âm tính Covid-19

Tối 9.7, ông Nguyễn Nhật Trường, Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Tiền Giang , cho biết Công ty F. trong KCN Tân Hương (H.Châu Thành, Tiền Giang) vừa có báo cáo về sự cố một nữ công nhân đang làm việc tại Công ty F. có giấy test nhanh âm tính với Covid-19 nhưng theo chị này thì chị chưa từng được nhân viên y tế lấy mẫu phẩm xét nghiệm.

Theo ông Trường, báo cáo của Công ty F. cho biết trước đó có chuyển danh sách 100% người trong công ty đi test nhanh Covid-19 tại bệnh viện tư nhân M.H (ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, H.Đức Hòa, Long An). Các nhân viên bệnh viện đã xử lý danh sách và in hàng loạt nên chuyển trả kết quả có sự nhầm lẫn đáng tiếc xảy ra.

Bản tin Covid-19 ngày 9.7: Cả nước thêm 1.625 ca, TP.HCM nâng biện pháp chống dịch lên mức cao nhất

Cụ thể, khi Bệnh viện M.H tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm thì có một số người của công ty được cho tạm nghỉ theo quy định do liên quan đến F2, F3 hoặc tạm nghỉ tại nhà nên đã xảy ra nhầm lẫn giữa người có trực tiếp đi test Covid-19 và người ở nhà.

“Ban Quản lý KCN yêu cầu và phía công ty chỉ báo vậy thôi, chứ không biết có động cơ hàng loạt hay không. Vụ việc đã được Cơ quan CSĐT Công an H.Châu Thành vào cuộc rồi”, ông Trường nói.

Liên quan vụ việc, tối 9.7, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Long An, cho biết: Qua thông tin phản ảnh của PV Báo Thanh Niên, tôi đã yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An và Công an H.Đức Hòa phối hợp với phía Công an H.Châu Thành (Tiền Giang) vào cuộc và đang đối chiếu các phiếu test nhanh Covid-19 giữa một doanh nghiệp ở KCN Tân Hương và Bệnh viện M.H. Việc này sẽ mất khá nhiều thời gian để làm sáng tỏ và tôi sẽ tiếp tục thông tin khi phía Công an tỉnh Long An có báo cáo.

Sáng 10.7: Thêm 598 ca Covid-19, TP.HCM chiếm tới 520 ca