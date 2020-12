Làm rõ vụ tai nạn tại thang máy chung cư Golden Land

Ông được đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương: gãy chân, tay, mất nhiều máu...

Cơ quan công an đã niêm phong khu vực xảy ra tai nạn . Tại hiện trường, thang máy được thiết kế, lắp đặt cửa ra các tầng hầm B2, B1, tầng 1, 2, 3 và 4. Tại cửa ra thang máy ở tầng 2 là một hành lang rộng khoảng 80 cm. Tuy nhiên, hành lang này không hề có lan can bảo vệ cũng không có bảng cảnh báo. Theo một số người dân, có thể nạn nhân Cường đi từ thang máy tầng 2 ra, do không có lan can hay cảnh báo nguy hiểm nên bước hụt chân rơi xuống.