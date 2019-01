Lần đầu tiên đánh sập đường dây mại dâm cao cấp 'ngoại' ở Sài Gòn

Ngày 25.1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM cho biết, trinh sát Đội 6 (PC02) phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ và công an các quận: 1, 2, 3 vừa triệt phá đường dây mại dâm do "tú bà" Prokofeva Elena (28 tuổi, quốc tịch Nga) tổ chức.

tin liên quan Đánh sập đường dây mại dâm cao cấp do cựu phục vụ bar xinh đẹp cầm đầu Theo thông tin ban đầu, qua công tác quản lý địa bàn, trinh sát Đội 6 phát hiện nhiều cô gái trẻ Nga, Ukraina được Prokofeva Elena “điều” đến tham gia nhiều bữa tiệc của đại gia tổ chức tại các nhà hàng sang trọng ở khu vực trung tâm TP.HCM; sau đó các cô đào “ngoại” này được chọn, đưa đến khách sạn bán dâm với giá từ 5 - 10 triệu đồng/lần.

Sau khi nắm được quy trình hoạt động của đường dây mại dâm này, ngày 22.1, trinh sát Đội 6 (PC02) phối hợp với Công an Q.1 bất ngờ ập vào một khách sạn trên đường Calmette (Q.1) kiểm tra hành chính và bắt quả tang 1 cô gái người Ukraina đang bán dâm cho 1 khách “làng chơi” người VN.

Cùng thời điểm này, một tổ trinh sát khác cũng bắt quả tang 2 cô gái người Nga, Ukraina của đường dây mại dâm nói trên, đang “hành lạc” với 2 người đàn ông tại một khách sạn trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.3).

Do lên kế hoạch từ trước, trinh sát PC02 xác định, "tú bà" Elena đang lưu trú tại một chung cư ở (Q.2), điều hành từ xa nên tiến hành bắt khẩn cấp để phục vụ công tác điều tra.

Tại trụ sở công an, bước đầu Elena khai nhận, trong tay của “tù bà” này lúc nào cũng có từ 5 cô gái trẻ đẹp, chân dài sẵn sàng đến "bãi đáp" phục vụ khách. Các cô gái này được tuyển chọn từ Nga, Ukraina đưa sang VN, tham gia đường dây mại dâm của Elena.

Thời gian đầu, để đưa đường dây mại dâm này vào hoạt động tại TP.HCM, “tú bà” Elena dùng hình ảnh “đào” của mình quảng cáo trên mạng xã hội với giá mua bán dâm (như: 6 triệu đồng/giờ, 10 triệu đồng/5 giờ, 15 triệu đồng/10 giờ, 20 triệu đồng/ngày) kèm theo số điện thoại...

Khi nhận được “đơn đặt hàng” của khách làng chơi, Elena điều “đào” đến địa điểm do khách cung cấp để bán dâm, trong đó “tú bà” được hưởng 50% trên tổng số tiền bán dâm của các cô gái này.

Sau thời gian dài hoạt động ở TP.HCM, nhiều đại gia có số điện thoại di động của Elena nên khi có nhu cầu tiếp khách, chỉ cần liên lạc với Elena, sẽ điều “đào” đến tiếp "từ A đến Z".

Ngược lại, nếu có “đào” mới, Elena sẽ gọi điện cho các đại gia tiếp thị, chào mời…

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.HCM) đang thụ lý điều tra làm rõ.

Được biết, đây là lần đầu tiên một đường dây mại dâm cao cấp mà cả "tú bà" và "đào" là người nước ngoài, hoạt động "có tổ chức" bị đánh sập tại TP.HCM.