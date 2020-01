[CẬP NHẬT] Lần đầu tiên tại Gia Lai, bắt một chủ tịch huyện 'tham ô tài sản'

Chủ tịch H. Đức Cơ cùng cấp dưới đã chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng tiền mở rộng, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Ngày 8.1, nguồn tin của Thanh Niên, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã đọc lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Hồng Lam, Chủ tịch H.Đức Cơ (Gia Lai) để điều tra về về hành vi “Tham ô tài sản”.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thực hiện lệnh khám xét ở phòng làm việc của ông Nguyễn Hồng Lam tại UBND H.Đức Cơ.

Trước đó nhằm xác định hành vi của từng người, Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Gia Lai đã có các văn bản trao đổi qua về. Viện KSND tỉnh phản hồi: hồ sơ, chứng cứ mà Thanh tra tỉnh làm rõ, đủ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt các bị can.