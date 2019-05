Lãnh đạo Quảng Nam: Lo lắng của Công ty Cấp nước Đà Nẵng là không thực tế

Cán bộ Quảng Nam nhiều người uống nước Đà Nẵng

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh từ trước đến nay, tỉnh Quảng Nam luôn tạo điều kiện về nguồn nước cho TP.Đà Nẵng, bởi nhân dân Đà Nẵng cũng là nhân dân Quảng Nam.

“Rất nhiều gia đình cán bộ Quảng Nam đang ở tại Đà Nẵng và cũng đang sử dụng nguồn nước sinh hoạt của Công ty Cấp nước Đà Nẵng”, ông Lê Trí Thanh nói và cho rằng lo lắng về ô nhiễm nguồn nước của Đà Nẵng cũng là nỗi lo chung của tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam đã liên tục có công văn gửi Bộ Tài nguyên - Môi trường, Bộ Công thương và chủ các nhà máy thủy điện đề nghị vận hành xả nước phù hợp để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho Đà Nẵng; đồng ý cho nâng cao trình đập điều tiết trên sông Quảng Huế để giảm lượng nước từ sông Vu Gia về sông Thu Bồn, tăng lượng nước cấp cho TP.Đà Nẵng; thành lập Ban điều phối lưu vực sông Thu Bồn - Vu Gia giữa hai địa phương để thảo luận giải quyết các vấn đề phát sinh; phối hợp đầu tư 2 trạm quan trắc chất lượng nước trên các dòng sông Vu Gia (tại Ái Nghĩa), Vĩnh Điện (tại Tứ Câu) đổ về hướng Đà Nẵng...

Lãnh đạo Quảng Nam cho biết địa phương luôn tạo điều kiện để đưa nước về sông Yên, cung cấp cho việc xử lý nước sinh hoạt tại Đà Nẵng ẢNH: H.T

“Tôi nghĩ các ngành chức năng của TP.Đà Nẵng nên sớm phối hợp cùng các ngành chức năng của tỉnh Quảng Nam đi thực tế hiện trường để làm rõ hơn có hay không ảnh hưởng của Nhà máy xử lý rác thải Đại Nghĩa gây ảnh hưởng đến nguồn nước của Đà Nẵng. Và khi đã xác định chưa đủ cơ sở để quan ngại như kiến nghị của Công ty Cấp nước Đà Nẵng thì cũng thông tin chính thức và không nên đi quá xa trong vấn đề này để gây hoang mang, hiểu nhầm trong dư luận”, ông Lê Trí Thanh nói.

Lo lắng quá xa?

Ông Lê Trí Thanh khẳng định, đến thời điểm này vẫn chưa nhận được văn bản nào từ chính quyền TP.Đà Nẵng, nhưng với trách nhiệm, tinh thần cầu thị của tỉnh Quảng Nam , một lần nữa UBND tỉnh Quảng Nam đã kiểm tra vị trí đặt nhà máy, đến điểm tiếp cận gần nhất của sông Yên và đến khu vực sông thuộc đập dâng An Trạch – nơi cung cấp nguồn nước thô để xử lý cho sinh hoạt của Đà Nẵng.

“Có thể thấy rằng lo lắng của Công ty Cấp nước Đà Nẵng là quá xa và không phù hợp với thực tế”, ông Lê Trí Thanh nhấn mạnh.

Ông Thanh cho rằng: “Vị trí Nhà máy xử lý rác Đại Nghĩa cách Khu xử lý rác Đại Hiệp 400 m (Khu xử lý này hoạt động 15 năm qua, không ảnh hưởng đến môi trường, do đã đầy nên dừng hoạt động) cũng thuộc khu núi thấp nơi dân đang trồng keo, nhưng sâu hơn và cao hơn (cao trình +162 m để kín gió và hạn chế lượng nước mưa đổ về nhà máy), cách nhà dân gần nhất thuộc xã Đại Nghĩa theo đường chim bay 1,1 km; cách nhà dân gần nhất thuộc xã Hòa Khương (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) trên 4 km, so với quy chuẩn 500 m”.

Nhà máy xử lý rác thải Đại Nghĩa đang được đầu tư ẢNH: Q.N

Cũng theo ông Lê Trí Thanh, nhà máy sử dụng công nghệ lò đốt RS-VINABIMA-5000 của Công ty máy xây dựng Vinabima Tiên Sơn (công suất tối đa 240 tấn/ngày, giai đoạn đầu khoảng 150 tấn/ngày). Đây là một trong những công nghệ đốt tiên tiến và phù hợp nhất hiện nay trong điều kiện của Việt Nam, đã được Bộ KH-CN thẩm định, và được áp dụng rất thành công về xử lý rác thải cho các tỉnh thành trong nước như Thái Bình, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội....

“Chủ dự án - Công ty Môi trường đô thị Quảng Nam và các cơ quan quản lý môi trường, công nghệ tỉnh Quảng Nam đã đi thực tế kỹ các địa phương có lò đốt theo công nghệ này trước khi quyết định lựa chọn công nghệ này. Hoạt động của lò đốt tại các địa phương được giám sát nghiêm ngặt, kết quả phân tích mẫu luôn đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Cách đây hơn một tháng tôi cũng trực tiếp đi thực tế tại Hưng Yên và thấy rất ổn”, ông Lê Trí Thanh nói.

"Đứng ngay trong nhà máy cũng không có mùi"

Hội đồng khoa học, chủ trì là GS.TSKH Bùi Văn Ga (nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT) làm chủ tịch, đã thẩm định rất nghiêm túc công nghệ gắn với vị trí xây dựng nhà máy. Toàn bộ các hạng mục công trình của dự án khép kín trong khuôn viên nhà máy, cách ly với môi trường bên ngoài bằng tường rào xây kín bao xung quanh. Phía ngoài tường rào có rãnh thu nước để toàn bộ nước bên ngoài cho dù trời mưa to cũng không chảy vào khu vực nhà máy.

“Rác thải được vận chuyển về đây sẽ đưa vào tập trung trong bể xây bê tông thuộc khu nhà chứa khép kín rộng 3.168 m2, cách ly hoàn toàn với bên ngoài. Đồng thời, phun chế phẩm khử mùi, tiệt trùng và đốt ngay trong ngày. Ngoài ra, còn có hệ thống thu gom khí tại bể chứa để dẫn về lò đốt, bổ sung không khí cho quá trình đốt theo chu trình khép kín. Vì vậy, đứng ngay trong nhà máy cũng gần như không có mùi”, ông Lê Trí Thanh cho hay.

Đặc biệt, theo ông Lê Trí Thanh, hơi nóng của lò đốt sẽ được tận dụng để sấy khô rác. “Nước rỉ rác vì vậy có rất ít và nằm gọn trong bể chứa, được dẫn ra ngoài đưa vào hệ thống 4 bể xử lý rồi chuyển qua chứa trong bể sinh học (dung tích tối đa 3.500 m3). Từ đây, lại được lắng và chuyển qua bể chứa nước để tái sử dụng làm mát cho thiết bị đốt, đồng thời cũng là bể nước cho công tác phòng cháy chữa cháy”, ông Lê Trí Thanh trấn an và cho biết thêm kể cả nước rửa sàn, rửa xe cũng được thực hiện bên trong nhà máy và thu gom bổ sung nguồn nước làm mát, kể cả nước mặt (nước mưa) trong khuôn viên nhà máy.

“Như vậy, có thể thấy nước thải vừa rất ít (tối đa 65m3/ngày), vừa được xử lý tuần hoàn, không xả ra bên ngoài (quá nhỏ so với dung tích hồ chứa). Chưa kể do địa hình nên hướng thoát nước mặt của lưu vực này (chỉ có nước khi trời mưa) đều tập trung về trữ tại đập Mười Tấn cách đó 1,2 km. Hồ này dung tích nhỏ, tưới cho 3 ha và đang chuyển đổi để không dùng cho nông nghiệp nữa vì có nguồn khác thay thế ổn định hơn. Có thể khẳng định về cơ bản không có nước bẩn do hoạt động của nhà máy xả thải ra môi trường, vậy thì lấy đâu ra nước đổ về sông Yên?”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giải thích và đặt câu hỏi ngược lại.