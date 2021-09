Lào Cai: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nhờ dữ liệu quốc gia về dân cư

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, ngày 2.9, Công an TT.Phố Lu đã bắt giữ đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt của Công an tỉnh Bắc Giang là Nguyễn Khắc Hậu (46 tuổi, trú tại P.Lê Lợi, TP.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang).

Trước đó, ngày 30.8, Nguyễn Khắc Hậu đã làm thủ tục xin đăng ký tạm trú tại tổ dân phố Phú Thịnh 1, TT.Phố Lu. Nhưng trong thời gian chờ làm thủ tục đăng ký tạm trú, đối tượng lại không ở nơi đăng ký tạm trú.

Sau khi xác minh nguồn cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an TT.Phố Lu đã phát hiện Hậu là đối tượng trong lệnh truy nã đặc biệt số 39 ngày 13.9.2010 của Công an tỉnh Bắc Giang về hành vi sản xuất trái phép chất ma túy . Ngay sau đó, Công an TT. Phố Lu đã báo cáo Công an tỉnh Lào Cai và được chỉ đạo xây dựng phương án bắt giữ.

Rạng sáng 2.9, từ nguồn tin quần chúng, công an xác định Hậu đang ở nhà mẹ vợ tại thôn Bản 3 (xã Kim Sơn, H.Bảo Yên, Lào Cai), Công an TT.Phố Lu đã tổ chức lực lượng bao vây, bắt giữ thành công. Công an TT.Phố Lu đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Hậu cho Công an tỉnh Bắc Giang.