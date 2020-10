Lào Cai: Bắt giữ xe bán tải chở 250.000 viên ma túy tổng hợp

Tối 1.10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lúc 7 giờ 50 cùng ngày, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Công an H.Mường Khương (Lào Cai) đã chặn bắt chiếc xe bán tải biển số 24C - 062.07 và bắt giữ lái xe Vàng Liền Hòa (22 tuổi, trú tại thôn Pạc Bo, xã Bản Lầu, H. Mường Khương).

Sau khi khám chiếc xe bán tải Hoà điều khiển, cảnh sát thu giữ 250.000 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật liên quan. Đây là số lượng ma túy tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay được thu giữ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Bí thư Huyện ủy Mường Khương Giàng Quốc Hưng (ngoài cùng bên trái) thưởng nóng cho ban chuyên án Ảnh Bắc Hà

Tại cơ quan công an, Vàng Liền Hòa khai cách đây khoảng 2 năm có quen với một người đàn ông tên Pao nhân chuyến đi chơi ở Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

Cách đây 5 ngày, Pao gọi điện cho Hòa đề nghị chở thuê số ma túy nói trên từ thôn Na Lốc, xã Bản Lầu lên xã Pha Long, H.Mường Khương với số tiền 100 triệu đồng. Khi đến xã Pha Long sẽ có người ra nhận hàng và thanh toán tiền công.

Chiếc xe bán tải Vàng Liền Hoà sử dụng để vận chuyển 250.000 viên ma túy Ảnh Bắc Hà

Khoảng 20 giờ ngày 30.9, sau khi nghe điện thoại của Pao, Hòa lái xe bán tải của mình ra khu vực biên giới thuộc thôn Na Lốc, xã Bản Lầu và được Pao đưa cho 2 ba lô, bên trong đựng các hộp ma túy tổng hợp. Hòa nhận ma túy, để ra ghế sau rồi lên đường. Rạng sáng 1.10, xe của Hoà vừa vào đến TT.Mường Khương thì bị lực lượng trinh sát phục kích phối hợp bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Trước đó, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện một đường dây ma túy từ nước ngoài vào Lào Cai rồi chuyển sang nước thứ 3, qua địa phận H.Mường Khương nên đã lập kế hoạch bắt giữ. Ngày 30.9, Công an tỉnh Lào Cai đã thành lập 5 tổ trinh sát để vây bắt đối tượng và phá án thành công.