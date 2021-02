Lập băng trộm, xẻ thịt 33 con trâu, bò của người dân thả trong rừng

Ngày 19.2, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Thường Xuân (Thanh Hóa) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp trâu, bò của người dân.