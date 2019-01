Lập chốt kiểm tra cồn, ma túy lái xe trong đêm

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp tài xế lái xe container , xe tải... sử dụng rượu bia, chất kích thích.

Uống 2 chai bia, bị tước bằng lái 2 tháng!

Khoảng 18 giờ, tại QL1 (Q.Bình Tân, TP.HCM) tổ công tác thuộc Đội CSGT An Lạc và H.Bình Chánh phối hợp cùng cảnh sát cơ động, công an địa phương dừng hàng loạt phương tiện lưu thông trên tuyến đường này, hướng từ TP.HCM về Long An. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, lực lượng chức năng đã lập rào chắn với dải phân cách hơn 100 m để tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, ma túy các lái xe. Hàng chục tài xế xe container, xe tải, xe bồn, xe ben... được yêu cầu dừng xe rồi tiến hành kiểm tra chất kích thích bằng các thiết bị chuyên dụng ngay tại chỗ. Nhiều tài xế ngỡ ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tất cả đều chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng.

Ảnh: Trần Tiến - Ngọc Dương Tất cả các ô tô qua chốt đều bị dừng để kiểm tra cồn, chất kích thích của tài xế

Theo trung tá Huỳnh Phú Hùng, Phó đội trưởng Đội CSGT An Lạc, trước đây lực lượng này cũng từng nhiều lần kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế trên tuyến đường phụ trách, nhưng chưa kiểm tra ma túy. Theo quy định thì người điều khiển ô tô có nồng độ cồn dưới mức 0,25 mg/lít khí thở sẽ bị phạt 2,5 triệu đồng, giữ xe 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép 2 tháng; nồng độ cồn từ 0,25 - 0,4 mg/lít khí thở bị phạt 7,5 triệu đồng, giữ xe 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 4 tháng; trên 0,4 mg/lít khí thở thì bị phạt 17 triệu đồng, giữ xe 7 ngày, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 tháng.

Ảnh: Công Nguyên Lập biên bản tài xế vi phạm

Theo báo cáo của PC08, năm 2018 toàn TP đã xảy ra 3.643 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 702 người chết, 2.517 người bị thương; so với cùng kỳ 2017 giảm 245 vụ (giảm 6,3%), giảm 3 người chết (giảm 0,4%), giảm 440 người bị thương (giảm 14,9%). Trong năm 2018, PC08 đã xử lý 10.827 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 320 trường hợp lái xe ô tô, 10.507 trường hợp lái xe mô tô, gắn máy; xử lý 3.480 trường hợp ô tô vi phạm quá tải trọng và đi vào đường cấm, trong đó 1.014 trường hợp ô tô quá tải trọng và 2.466 trường hợp ô tô (chủ yếu xe tải) vi phạm giờ cấm. 21 giờ, trên xa lộ Hà Nội, CSGT tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, chất kích thích đối với tất cả các tài xế qua đây. Các xe container xếp hàng qua Trạm thu phí xa lộ Hà Nội đều bị CSGT đứng bên hông trạm yêu cầu tài xế thổi hơi vào máy đo nồng độ cồn. Lúc này, tài xế xe container 51C-21.115 vừa trờ tới thì CSGT phát hiện có sử dụng rượu bia nên yêu cầu tấp xe vào lề đường.

Qua thiết bị đo, tài xế Nguyễn Phạm Phi Thường có nồng độ cồn 0,19 mg/lít khí thở; lập tức anh này được yêu cầu ngậm một dụng cụ để phát hiện chất kích thích nhưng kết quả âm tính. CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế Thường 2,5 triệu đồng, giam xe 7 ngày và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Tài xế Thường cho biết vì ham vui nên đã uống 2 chai bia với bạn, rồi lái xe container đi lấy hàng thì bị CSGT phát hiện.

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, để thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đợt này, lực lượng phải tổ chức phân luồng, điều tiết sao cho hợp lý tránh ùn tắc giao thông. CSGT sẽ trực tại trạm thu phí, dùng máy đo nồng độ cồn để kiểm tra tất cả tài xế container, xe tải, xe khách, ô tô lưu thông qua đây. Khi phát hiện tài xế nào có sử dụng rượu bia thì yêu cầu tấp xe vào lề đường và tiếp tục dùng dụng cụ để kiểm tra chất kích thích. Tài xế nào dương tính với chất kích thích sẽ bàn giao cho Công an P.Phước Long A (Q.9) để xét nghiệm nước tiểu truy tìm ma túy rồi xử lý. Trường hợp chỉ vi phạm nồng độ cồn sẽ bị CSGT lập biên bản xử lý theo quy định...

Chỉ trong khoảng 1 tiếng kiểm tra tại Trạm thu phí xa lộ Hà Nội, CSGT đã phát hiện 1 tài xế container và 4 tài xế ô tô sử dụng rượu bia. Cả 5 đều bị lập biên bản tạm giữ phương tiện.

Sẽ “tấn công” vào các bến xe, cảng

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, trước tình hình tai nạn giao thông xảy ra liên quan đến tài xế xe tải, container gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tâm lý người tham gia giao thông, gây bức xúc dư luận, đang có dấu hiệu diễn biến phức tạp, từ 15.1 - 15.2, PC08 sẽ triển khai đợt ra quân xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Việc kiểm tra thực hiện hằng ngày, tổ chức trong khung giờ từ 18 giờ đến 2 giờ, tập trung kiểm tra người điều khiển phương tiện ô tô chở khách, ô tô tải chở hàng hóa, ô tô con, mô tô, xe gắn máy.

Đợt ra quân chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 phối hợp với công an quận, huyện kiểm soát và tuần tra kiểm soát cơ động, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích.

Giai đoạn 2, PC08 phối hợp với công an địa phương và trung tâm y tế dự phòng quận, huyện tiến hành kiểm tra chất kích thích đối với tài xế lái xe chuyên nghiệp tại các khu vực như Bến xe Miền Đông, Bến xe Miền Tây, cảng Cát Lái... nhằm kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm về giấy phép lái xe, sử dụng chất kích thích, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa.