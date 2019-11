Laptop, điện thoại dùng pin lithium phải tắt máy trước khi lên máy bay

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa phối hợp, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, điều tra vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự do các đối tượng người Trung Quốc cùng đồng bọn thực hiện.