Lật lại vụ án gỗ lậu 'khủng' ở Gia Lai

Ngày 27.7, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Công an H.Ia Grai (Gia Lai) vừa ra quyết định khởi tố vụ án vận chuyển lâm sản trái phép quy mô lớn trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng 6.10.2016, lực lượng chức năng H.Ia Grai (Gia Lai) nhận được thông tin có vụ vận chuyển lâm sản trái phép quy mô lớn. Hạt kiểm lâm phối hợp lực lượng công an, biên phòng và UBND xã Ia Chía (H.Ia Grai) tổ chức chốt chặn bắt. Khoảng 3 giờ cùng ngày, tại địa bàn xã biên giới Ia Chía, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ 5 xe tải đang vận chuyển gỗ trái phép . Các đối tượng khi bị phát hiện đã bỏ chạy vào khu vực rừng cao su.

Đến khoảng 5 giờ 30 cùng ngày, khoảng 20 người đi ô tô trở lại hiện trường hòng cướp tang vật nhưng bị lực lượng chức năng tổ chức ngăn chặn kịp thời khiến cả bọn phải bỏ chạy. Qua kiểm tra, cả 5 xe tải chở gỗ bị đục, thay đổi số máy, số khung. Tổng số gỗ vận chuyển trái phép là 76 m3, từ nhóm 1 đến nhóm 5.

Vào thời điểm đó, Công an H.Ia Grai đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về bảo vệ phát triển rừng, nhưng do không bắt được nghi can, nên sau đó ra quyết định đình chỉ vụ án.

Lộ diện kẻ chủ mưu

Vụ án tưởng chừng như “chìm xuồng” thì vào đầu tháng 4 vừa qua, Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố 94 bị can trong đường dây đánh bạc “khủng” ở Tây nguyên do Nguyễn Mạnh Hùng (tức Hùng “sida ”, 35 tuổi, ngụ P.Thống Nhất, TP.Pleiku, Gia Lai) cầm đầu, để điều tra mở rộng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong quá trình điều tra mở rộng, cơ quan điều tra phát hiện Hùng “sida” là kẻ chủ mưu của phi vụ vận chuyển gỗ lậu nói trên. Trên cơ sở đó, Công an H.Ia Grai khởi tố lại vụ án, khởi tố bị can 9 đối tượng với tội danh mới “vận chuyển lâm sản trái phép”, trong đó có Hùng “sida” (đang bị tạm giam).

Trao đổi với PV, ông Phan Trung Tường, Phó chủ tịch UBND H.Ia Grai, xác nhận: “Vụ việc liên quan đến 5 xe gỗ lậu bị phát hiện, bắt giữ vào ngày 6.10.2016 đã được Công an H.Ia Grai báo cáo qua cuộc họp ủy ban. Cụ thể như thế nào thì UBND H.Ia Grai vẫn chờ có báo cáo chính thức bằng văn bản”.

Liên quan đến vụ án 5 xe tải chở gỗ lậu , Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị phục hồi điều tra. Theo đó, C02 cũng đã làm việc với một số cá nhân liên quan. Ông Lâm Văn Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm H.Ia Grai, xác nhận: “C02 cũng đã làm việc với 2 cán bộ kiểm lâm của đơn vị. Sau khi làm việc, 2 kiểm lâm viên có trao đổi lại với tôi, và khẳng định không có liên quan đến vụ án trên”.

Cũng theo tìm hiểu của PV, 5 xe tải chở gỗ lậu “khủng” trước đó vượt qua nhiều chốt chặn, sau đó mới bị phát hiện. Trong nhiều cuộc họp nội chính, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang đã trực tiếp chỉ đạo phải làm rõ, xử lý nghiêm những đối tượng liên quan.