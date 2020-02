Lật sà lan thương tâm ở Sóc Trăng: Lúc tìm thấy chị Lành, nước ngập đến cổ

Chiều 12.2, thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng, cho biết lực lượng chức năng đã tìm được và bàn giao thi thể hai đứa bé mất tích dưới sông Hậu trong vụ lật sà lan cho gia đình lo hậu sự.

Hai nạn nhân là cháu Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) và cháu Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi, ở ấp 1, thị trấn Long Phú, H.Long Phú, Sóc Trăng).

Thi thể cháu Ngân được lực lượng cứu hộ tìm gặp vào chiều 11.2, tại khu vực bến phà Cầu Quang, H.Tiểu Cần (Trà Vinh), cách hiện trường chìm sà lan khoảng 2,5 km; còn thi thể cháu Tiến được bảo vệ bến phà Đại Ngãi phát hiện lúc 5 giờ ngày 12.2, tại cầu phao bên phía H.Cù Lao Dung, cách hiện trường chìm sà lan khoảng 4 km.

Chìm sà lan ở Sóc Trăng, 2 cháu bé tử vong

Kịp thời cứu được người mẹ

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 10.2, ông Trần Vĩnh Xuyên (38 tuổi, ở ấp 1, thị trấn Long Phú, H.Long Phú, Sóc Trăng) điều khiển sà lan biển số ST - 061.69 chở cát từ hướng Cần Thơ về Sóc Trăng. Trên sà lan có vợ là bà Nguyễn Ngọc Lành (32 tuổi), cùng 3 người con là Trần Thị Giàu (12 tuổi), Trần Vĩnh Tiến (9 tuổi) và Trần Thị Kim Ngân (5 tuổi).

Khi về đến ngã ba sông Hậu, đoạn giáp ranh giữa H.Tiểu Cần (Trà Vinh) với H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), ông Xuyên đánh lái sang phải cho sà lan chuyển hướng về Sóc Trăng thì bất ngờ bị sự cố khiến sà lan bị lật.

Thấy nguy hiểm, ông Xuyên tri hô để cảnh báo cho vợ con biết nhảy khỏi sà lan. Lúc đó, cháu Giàu chạy lên với ông Xuyên và cả hai cha con nhảy xuống sông và được người dân cứu sống. Còn bà Lành bế cháu Ngân, dắt cháu Tiến chạy ngược về hướng mũi sà lan tìm đường thoát thân nhưng bị ngã nên hai cháu nhỏ tuột khỏi tay mẹ. Cùng lúc đó sà lan chìm hẳn xuống dòng sông Hậu và cả 3 mẹ con bị mắc kẹt lại trong sà lan.

Đến tối 10.2, lực lượng cứu hộ của Phòng cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Sóc Trăng lặn tìm được chị Lành trong một khoang sà lan ngập một phần nước và đã đưa ra ngoài an toàn.

Sáng 12.2, trò chuyện với chúng tôi tại hiện trường, ông Trần Vĩnh Xuyên nói trong nước mắt: “Khi sà lan bị lật, tôi biết vợ con mình có thể còn bị kẹt trong đó, nhờ anh em tìm cách lặn xuống kiểm tra nhưng nước sâu quá, không thể nào kiếm được. May nhờ có các chiến sĩ công an nên vợ tôi mới được cứu sống. Gia đình tôi cảm ơn các anh công an nhiều lắm”.

Đại úy Khải và thượng sĩ Khang Ảnh: Trần Thanh Phong

Đại úy Nguyễn Hoàng Khải (39 tuổi), một trong hai người được ông Xuyên nhắc đến, cho biết”: “Sau khi đến hiện trường, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 10.2, tôi và một chiến sĩ của Phòng CSGT Công an tỉnh đi ca nô chạy quanh hiện trường trinh sát thì tôi nghe có tiếng động bên trong khoang sà lan nên nói với đồng đội lại gần kiểm tra và xác định có người đang cầu cứu bên trong. Ngay lập tức chúng tôi báo chỉ huy đơn vị, lên phương án tiếp cận nạn nhận”.

Người được cử lặn xuống kiểm tra là thượng sĩ Lê Hoàng Khang (24 tuổi, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác tại Phòng cảnh sát PCCC, cứu hộ, cứu nạn, Công an tỉnh Sóc Trăng), kể lại: “Tôi lặn xuống ở độ sâu khoảng 5 m, lúc đó nước chảy mạnh, qua mô tả của chủ sà lan, tôi lần theo 8 nấc thang thì tới khoang có người kêu cứu và phát hiện chị Lành. Lúc này, dù chị đang nắm vào một thanh sắt để đu người lên nhưng nước đã ngập tới cổ của chị. Ngay lập tức tôi lặn trở ra báo cáo chỉ huy để có phương án cứu chị Lành”.

Tiếp đó, đại úy Nguyễn Hoàng Khải là người trực tiếp lặn xuống mang theo nước uống, ống thở ôxy xuống và hướng dẫn chị Lành cách thở bằng ống thở này. Đại úy Khải kể: “Khi tôi xuống tiếp cận chị Lành, chị hỏi: "Chồng và con tôi đâu cả rồi”, tôi trấn an chị là mọi người đang ở trên bờ rồi đưa nước cho chị uống, hướng dẫn chị cách thở bằng ống thở rồi ôm chị Lành đưa lên khỏi mặt nước. Lúc đó là 18 giờ 21 phút. Thời gian để đưa chị Lành ra là 7 phút”.

Đại tá Nguyễn Minh Ngọc, Giám đốc Công an Sóc Trăng, cho biết hành động xả thân cứu người trong vụ lật sà lan của các chiến sĩ Phòng cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ rất đáng biểu dương, cơ quan sẽ đề nghị khen thưởng.