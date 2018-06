Lật tẩy băng nhóm tội phạm Đài Loan cấu kết với người Việt lừa đảo tiền tỉ

Sáng 19.6, trao đổi với PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự 12 nghi phạm, trong đó có 6 người Đài Loan và 6 người Việt để điều tra về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "không tố giác tội phạm".

12 nghi phạm bị tạm giữ gồm 6 người Đài Loan là Chung Shao Teng, Chang Seng Ping, Chang Chia Pin, Bian Zong Xun, Chang Fu Lung, Lo Yu Hsuan và 6 người Việt là Huỳnh Hoàng Ân (25 tuổi), Đoàn Văn Quân (27 tuổi), Nguyễn Minh Trương (27 tuổi), Đinh Chí Quyền (29 tuổi, cùng ở Tây Ninh), Trần Huỳnh Phúc (25 tuổi, TP.Đà Nẵng) và Lê Văn Sửu (33 tuổi, Hà Tĩnh).



Trước đó, ngày 6.6, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam nhận được đơn trình báo của bà H.T.P. (ở TT.Ái Nghĩa, H.Đại Lộc, Quảng Nam) về việc bị một nhóm nghi phạm lừa đảo qua điện thoại chiếm đoạt số tiền hơn 1,9 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 5.6, bà P. nhận được cuộc gọi tự xưng là Dương Ngọc Hải, hiện đang công tác tại Tổng cục Cảnh sát đóng tại TP.HCM. Người này đọc chính xác số CMND, ngày cấp CMND của bà P., đồng thời thông báo hiện tại hai tài khoản ngân hàng của bà P. có liên quan đến đường dây mua, bán ma túy xuyên quốc gia đang bị điều tra.

Để đảm bảo tính "bí mật", người này đề nghị bà P. không được tiết lộ thông tin điều tra với người thứ hai và chuyển hết tiền vào tài khoản của một người tên Đ.V.Q để đảm bảo vì tài khoản của bà P. bị rò rỉ thông tin.

Tin là thật, bà P. rút hết số tiền đang gửi tại các ngân hàng, chuyển vào tài khoản Đ.V.Q số tiền hơn 1,9 tỉ đồng. Sau khi nhận được tiền, người đàn ông tự xưng là cán bộ Tổng cục Cảnh sát đã yêu cầu bà P. đốt hết các chứng từ liên quan.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh và Công an TP.HCM thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ 12 nghi phạm nói trên.

Theo cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm người Đài Loan, cấu kết với nhóm người Việt Nam thông qua mạng Internet tìm kiếm thông tin các cá nhân tại Việt Nam. Nhóm này sử dụng mạng Internet gọi điện bằng VOIP (Tổng đài ảo, tự tạo ra một số điện thoại bất kỳ, khi gọi sẽ hiện trên máy người nghe - PV), sau đó mạo danh là cán bộ cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra các vụ án đề nghị giữ bí mật, nếu có tiền, gửi vào tài khoản ngân hàng của Cơ quan điều tra (thực tế là tài khoản ngân hàng trong nước của nhóm đối tượng người Việt Nam) để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan chức năng, bước đầu xác định từ đầu tháng 5 - 6.2018, nhóm người Đài Loan đã lừa đảo gần 7 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, làm rõ.