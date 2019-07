Lật tẩy đường dây người 'nhà tàu' bán vé lụi: Hơn 10 đoàn chia nhau kiểm tra mỗi ngày nhưng không phát hiện?

Làm đồng bộ thì “cò” vé hết đất sống Sau khi Thanh Niên đăng loạt bài điều tra, ga Sài Gòn đã tổ chức họp phân tích và báo cáo ngay với các cấp liên quan: Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn; Công an Q.3. Ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Chi nhánh khai thác đường sắt Sài Gòn kiêm Trưởng ga Sài Gòn, đã trao đổi với lãnh đạo Công an Q.3 về vấn đề mà Báo Thanh Niên đăng. Theo đó, Công an Q.3 sẽ phối hợp với lực lượng bảo vệ ga tiếp tục đẩy đuổi “cò” vé trong ga Sài Gòn. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an Q.3, do nội bộ ngành đường sắt móc nối trực tiếp với “cò” vé nên lực lượng công an rất khó xử lý sự việc. Nói về tình trạng “cò” vé hoạt động bát nháo, ông Thành cho biết: “Họ đi bằng xe máy vào ga để chèo kéo. Thường chúng tôi phải nhờ công an hỗ trợ đẩy đuổi chứ lực lượng bảo vệ quá mỏng và không có cơ sở pháp lý. Thậm chí có trường hợp “cò” dùng bút để đâm bị thương bảo vệ ga. Tòa án Q.3 đã xử lưu động tại ga Sài Gòn và phạt “cò” 9 tháng tù về hành vi cố ý gây thương tích. Nhưng ra tù, “cò” vẫn tiếp tục hành nghề”. "Với nhiều năm kinh nghiệm quản lý đường sắt, theo ông làm thế nào để xóa bỏ tình trạng này?" - PV hỏi. “Quan điểm của tôi là làm chặt từ cái gốc của nó. Cụ thể là nhân viên kiểm soát vé ở ga phải kiểm tra từng vé một; nhân viên trên tàu cũng kiểm tra từng vé một; quan trọng nhất người đứng đầu phải chỉ đạo, quán xuyến thì sẽ biết được nhân viên của mình thế nào; trưởng tàu có kiểm tra chặt chẽ hay không, đoàn kiểm tra có làm chặt chẽ hay không... Nếu làm đồng bộ thì “cò” không còn đất sống”, ông Thành khẳng định.