Lật xuồng trên sông Thu Bồn, một người đàn ông tử vong

Sáng 10.5, UBND xã Cẩm Kim (TP.Hội An, Quảng Nam), cho biết lực lượng cứu hộ vừa tìm thấy thi thể ông Đỗ Ri (63 tuổi, ở P.Thanh Hà, TP.Hội An) bị lật xuồng tử vong khi đang chèo qua sông Thu Bồn về nhà. Hiện thi thể người xấu số đã bàn giao cho gia đình đưa về nhà an táng.