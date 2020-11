Lật xuồng trên suối Hai Cô, người đàn ông bị đuối nước thương tâm

Trong lúc chèo xuồng đi thăm lưới đánh bắt cá trên suối Hai Cô, đổ ra sông Đồng Nai (thuộc địa phận TT.Cát Tiên, H.Cát Tiên, Lâm Đồng), không may xuồng bị lật khiến nạn nhân mất tích. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương và lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng vào cuộc triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Sáng nay, 7.11, Công an H.Cát Tiên cho biết, các đơn vị cùng lực lượng cứu hộ vừa trục vớt được thi thể ông Điểu K’Đen (76 tuổi, ngụ tại Buôn Bun Go, TT.Cát Tiên). Ông Điểu K’Đen là nạn nhân của vụ lật xuồng xảy ra vào chiều qua 6.11, trên suối Hai Cô.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 17 giờ ngày 6.11, ông Điểu K’Đen chèo xuồng đi thăm lưới đánh bắt cát trên suối Hai Cô thì không may xuồng bị lật khiến nạn nhân mất tích. Sau nhiều giờ, gia đình không thấy ông Điểu K'Đen trở về nhà nên đã cùng nhau đi tìm. Đến vị trí ông K’Đen thả lưới trên suối Hai Cô , người thân phát hiện đôi dép trên bờ suối nhưng không thấy người và xuồng. Lập tức, người thân đã thông báo vụ việc tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương, Công an TT.Cát Tiên và Công an H.Cát Tiên đã có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp cứu hộ, tìm kiếm. Tuy nhiên, do trời tối và nước sâu nên công tác tìm kiếm bị gián đoạn.