Lễ thượng cờ 'Thống nhất non sông' ở Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

Sáng 30.4, tại Di lích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, lễ thượng cờ “ Thống nhất non sông ” được tổ chức rất long trọng. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ Lễ hội thống nhất non sông do Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức.