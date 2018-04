Lên danh sách 'điểm đen' về PCCC trên toàn quốc

Trao đổi với báo chí bên hành lang hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách chiều 4.4, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành cho hay, cơ quan chức năng đang tiến hành kiểm tra, rà soát và lên danh sách các “điểm đen” về PCCC tại các tòa nhà chung cư trên toàn quốc để báo cáo Thủ tướng, đặc biệt là đối với 7 tỉnh, thành có nhà cao tầng, siêu cao tầng như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP.HCM và Bà Rịa-Vũng Tàu. Đối với các “điểm đen”, ông Thành khẳng định sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Thành cũng chỉ ra điểm khó trong việc xử lý là nhiều tòa nhà được xây dựng trước khi có luật PCCC, nếu xử lý sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến khoảng cách an toàn, thoát hiểm, thoát nạn… Do đó, Bộ Công an sẽ báo cáo Thủ tướng thực trạng và quy mô mất an toàn để Chính phủ vào cuộc, đồng thời đề xuất giải pháp rất căn cơ để giải quyết.