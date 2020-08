Lén lút quan hệ tình dục, thiếu niên 15 tuổi làm bạn gái 12 tuổi mang thai

Ngày 24.8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đang làm thủ tục tiếp nhận hồ sơ vụ án hiếp dâm trẻ em do Công an H.Bến Lức bàn giao thụ lý theo thẩm quyền. Nạn nhân là một bé gái mới 12 tuổi, có quan hệ tình dục với bạn trai 15 tuổi dẫn đến mang thai.