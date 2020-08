Lịch cúp nước hôm nay 28.8.2020 tại TP.HCM

Lịch cúp nước Q.Bình Tân

Từ 22 giờ ngày 27.8 - 3 giờ ngày 28.8, Công ty CP cấp nước Chợ lớn sẽ tạm ngưng cung cấp nước ở một số khu vực thuộc Q.Bình Tân như:

Tuyến đường ấp Chiến lược (số lẻ) đoạn từ nhà số 1 - nhà số 139 và các hẻm nhánh của ấp Chiến Lược, P.Bình Trị Đông; Tuyến đường Tỉnh lộ 10 (số chẵn) đoạn từ nhà số 452 - nhà số 542 và các hẻm nhánh của tuyến đường Tỉnh lộ 10, P.Bình Trị Đông.

Từ 9 giờ - 11 giờ, công ty sẽ tạm ngưng cung cấp nước tại đường An Dương Vương, đoạn từ đường Bà Hom - đường Tân Hòa Đông; đường Tỉnh lộ 10 (số chẵn), đoạn từ số 430 - đường An Dương Vương; đường An Dương Vương, đoạn từ đường Tỉnh lộ 10 - đường Tân Hòa Đông; đường Phan Anh, đoạn từ đường Tân Hòa Đông - hẻm 89.

Lịch cúp nước Q.11

Từ 1 giờ - 4 giờ, Công ty CP cấp nước Phú Hòa Tân sẽ tạm ngưng cung cấp nước ở một số khu vực thuộc Q.10 cụ thể như sau:

Tuyến đường Tạ Uyên, đường Hà Tôn Quyền, đường Nguyễn Thị Nhỏ, đường Lò Siêu, P.4, P.6, P.16 (đoạn từ đường Nguyễn Chí Thanh - đường 3 Tháng Hai) và các hẻm liên quan.

Tuyến đường Trần Quý (đoạn từ đường Tạ Uyên - đường Nguyễn Thị Nhỏ), P.4, P.6, P.16 và các hẻm liên quan.

Tuyến đường 3 Tháng 2 (đoạn từ đường Tạ Uyên - đường Nguyễn Chí Thanh), P.4, P.6, P.16 và các hẻm liên quan.

Tuyến đường Hàn Hải Nguyên (đoạn từ đường Tạ Uyên - đường Nguyễn Thị Nhỏ), P.4, P.6, P.16 và các hẻm liên quan.

Tuyến đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ đường Tạ Uyên - đường 3 Tháng Hai), P.4, P.6, P.16 và các hẻm liên quan.